Vähkred õhtuti voodis pikalt ja oled hommikul ärgates ikka väsinud? Põhjus võib peituda teatud mineraali puuduses

Magneesium on elutähtis mineraal, mis osaleb inimorganismis enam kui 300 biokeemilises protsessis, mängides rolli nii lihaste ja närvisüsteemi töös kui ka vererõhu ja veresuhkru taseme reguleerimises. Teadusuuringutest on selgunud, et magneesium võib muuhulgas parandada ka unekvaliteeti, kuid millisel kujul ja kui palju magneesiumi peaks hea une jaoks tarbima?