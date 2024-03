ENNE JA NÜÜD | „Tahan olla eeskujuks!“ Traumajärgse depressiooniga ülekaalu kogunud Gaidi muutis elustiili ja kaotas 32 ülekilo

Kahe lapse ema Gaidi Klaas (32) on praeguseks selja taha jätnud vähi, depressiooni ja kümned liigsed kilod. „Ma ei ütle, et minu teekond tervema ja parema välimuseni oli kerge, aga kindlasti oli see pingutust väärt. Nüüd saan olla õnnelikum ja enesekindlam, sest minu keha ning hing on paremas tasakaalus.“