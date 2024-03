Tööl ei aimanud keegi, et noore kauni naise elu on nagu põrgu. Lapsena kodus ja koolis kogetu kulmineerus ränga sõltuvusega

„Olen ülitänulik, et kogu selle jama ja enesehävingu juures jäi mu elutahe alles.“ Lottel oli õnne – pikaaegne sõltuvus pole tema tervist tuntavalt mõjutanud. (Foto on illustratiivne.)

Lotte oli 13 aastat amfetamiinisõltlane, kaine on ta olnud viimased kaks ja poolt aastat. Oma loo räägib ta anonüümselt, sest paljud, ka pikalt tema elus olnud inimesed ei tea sellest. Nende hulka kuulub Lotte tööandja, kelle juures on ta kõik need aastad töötanud. „Olen seal teinud ka arvestatava karjääriarengu,“ lisab ta. Süstiva narkomaanina oli ta aga „ühiskonna põhjakiht“, nagu ta ennast nimetab. Samal ajal ei pruukinudki igaüks seda poolt temast teada, sest ta sai eluga hakkama: käis tööl, õppis ja kasvatas last.