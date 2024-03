KUULA | Neuroloog migreenist: ravivõimalused on üha paremad, ka uued rohud on Eestisse on jõudnud

Räägime ka sellest, kuidas erineb episoodiline migreen kroonilisest migreenist ja mismoodi mõjutab see erinevus ravivõimalusi. Juttu tuleb stressiga seotud migreenist ja ka menstruatsioonieelsest migreenist ning neuroloog tõdeb, et kuigi viimane kipub ravile halvasti alluma, on ravivõimalused viimasel ajal õnneks tunduvalt paranenud.

On tõsi, et migreen mõjutab inimese elukvaliteeti ja töövõimet, kuid tänapäevased ravivõimalused muudavad migreeniga hakkamasaamise üha paremaks. On lootustandev, et turule on jõudnud mitmeid uusi migreeniravimeid ja et Eestiski on osad neist juba kättesaadavad ja Tervisekassa soodusnimekirjas.