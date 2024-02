Brigitte Susanne Hunt avaldab enda tervisetõed ja väikesed patud: las mu sisemine viieaastane naudib!

„Kaalutõus ja paistes nägu näitavad mulle, kui olen enda vastu olnud ebaõiglane,“ toob meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt esile oma tervisega seotud õppetunni. Ta usub, et inimene on see, mida tarbib. Siinkohal on oluline ümbritseda ennast ka õigete inimestega. Kuidas aga Brigitte stressi maandab ja mis on tema värskeim tervisevaimustus?