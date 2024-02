„Kuni sina ennast vihkad, teenib keegi teine selle pealt raha.“ Endine Miss Estonia Madli Vilsar on terve elu kehakaaluga maadelnud, kuid teab täna rahulolu saladust

Tihti kuuleme naisi rääkimas, et nad ei ole oma kaaluga rahul või lemmikpüksid ei istu enam nii hästi kui varem. Tegemist on ühiskonnas tohutult võimsa probleemiga ja kehakaalu näol on naiste maailmas tegemist ühe tõsisema igapäevase vaenlasega. Kuidas aga oma kehaga rahu teha, ühiskonnanormid kummutada ja ise enda ideaalkaalu defineerida? Oma kaalukõikumise kogemust jagab endine modell, ilmatüdruk ja Miss Estonia 2011 – Madli Vilsar .

„Ma arvan, et ei ole olnud aega, kus naise välimus poleks olnud sotsiaalne valuuta. Nii, nagu muutuvad ajad, on muutunud ka norm, mida peetakse ilusaks ja mida mitte,“ arutleb Madli, kes kasvas üles ajal, mil ülistati kriipspeenikest kehakuju ja „America’s Next Top Modelis“ väideti, et 38 on pluss-suurus. „Minu ema aga kasvas ajal, mil peenikesed jalad olid „kondised ja inetud“,“ tajub ta naiseks olemise valusid. Endisel modellil on siiani meeles olukorrad, kus „Reporteri“ ilmateate võtete ajal nähvati rannas, et tõmba kõht sisse, või kirjutati internetis negatiivseid kommentaare. „Siis olin ma täiesti normaalses suuruses,“ meenutab Madli. „Ausalt öeldes ei tundnud ma end kunagi 20ndates ilusana, isegi Miss Estoniana mitte, sest see konstantne kriitika sai mu kätte ja ma ei osanud sellest tol hetkel veel üle olla,“ mäletab 33-aastane naine.