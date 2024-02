TERVISEUUDIS | Kumb info talletamise viis arendab mälu ja õppimisvõimet, kas käsitsi kirjutamine või klaviatuuril tippimine?

Digitaalse valdkonna arenemise tõttu väheneb on käsitsi kirjutamine kiiresti – kasutame suhtlemiseks ja märkmete tegemiseks nutivahendeid ning paberist kalendrid ja konspektivihikud hakkavad minevikku jääma. Nutiseadme klaviatuur on muutunud meie sõrmedele omasemaks kui pastakas või pliiats. Selgub, et see ei ole meie ajule hea.