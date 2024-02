Insuldi puhul on võidujooks ajaga elu ja surma küsimus. Millest oleneb insuldist taastumise võimalus? Neuroloog selgitab

„Kurb tõsiasi on seegi, et ligi pooled insuldi üleelanud invaliidistuvad ega saa pärast enam iseseisvalt hakkama. Inglise keeles on väga täpne ütlus: time is brain ehk aeg on aju. See tähendab, et mida varem jõuab insuldihaige haiglasse, seda paremini saame invaliidsust vähendada ja ka ajukahjustust osaliselt tagasi pöörata,“ kutsub Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja dr Inga Kalju selgeks tegema, kuidas insulti ära tunda ja mida siis ette võtta.