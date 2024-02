Kuseteede infektsioonid? Vali uue põlvkonna preparaat PREMIO® Anthocran® Phytosome®

PREMIO kontseptsiooni fookuseks pole äri, vaid meie missioon on pakkuda tarbijatele tõestatud toimetega tipp-preparaatide ostmiseks mugavat, informatiivset ja turvalist keskkonda ning aidata ka populariseerida seda osa tippteadusest, mis tegeleb selliste tipp-preparaatide teaduspõhise arendamise ja uuringutega. Seega: nii vajalikku kindlustunnet kui ka teaduspõhist kliiniliste uuringutega toetatud süsteemset abi saab sulle nüüdisajal pakkuda vaid see, kui iga konkreetne toode, mida sa ostad, kuulub tervis-soodsate maailma tipp-preparaatide hulka (loe, mida tähendavad tipp-preparaadid, täpsemalt siit ).

PREMIO portfelli vääriliste eliittoodete süsteemset ja ranget teaduspõhist valikut juhib sõltumatu ning rahvusvaheliselt kompetentne teaduskomitee. Kõik PREMIO kaubamärki kandvad tooted toetuvad PREMIO kontseptsiooni kolmele vankumatule alustalale ning on heaks kiidetud põhjaliku süsteemse analüüsi alusel teaduskomitee poolt. Need on tarbija jaoks teadustootjate loodud tipp-preparaadid (uue põlvkonna tipp-toetusained), kuna need vastavad meie kontseptsiooni kõikidele kohustuslikele võtmenõuetele. Lisaks peavad PREMIO portfellis olevate toodete teadustootjad olema valmis vastama meie meeskonna kõikidele teadus-praktilistele küsimustele portfelli võtmise hetkel ja ka edaspidi.