Facebookist on saamas virtuaalne surnuaed. Mis saab sotsiaalmeediakontost pärast omaniku siitilmast lahkumist?

Me kõik tahaksime, et meile kallid inimesed elaksid igavesti ja just sellepärast tundub kuidagi kohatu hakata elava inimesega arutama, mis saab pärast tema lahkumist. Nii võib juhtuda, et lähedase ootamatu surma korral ei tea me isegi seda, milliseid matuseid ta soovib, rääkimata koduse olme korraldamisest või mida teha tema sotsiaalmeediakontoga.