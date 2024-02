„Olen kogenud, et kui ma ei pinguta, tuleb kaal ikka väga ruttu tagasi.“ Jüri Ratas avaldab, kuidas ahvatluste kiuste head vormi hoida

„Mitte ainult füüsiliselt pole seis parem, ka mentaalne vorm on tunduvalt tugevam,“ ütleb endine peaminister Jüri Ratas (45) tervislikuma elustiili kiituseks. „Liikumine on nüüd minu igapäevaelu osa ja selle tulemusel on ka mõte tempokam ning meel rõõmsam.“