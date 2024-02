Hiljuti vähidiagnoosi saanud kuningas Charles käis arstil eesnäärme suurenemise pärast. Kuidas eesnäärmevaevuste sümptomid ära tunda?

Detailsemalt pole Buckinghami palee kuningas Charlesi vähidiagnoosi kommenteerinud, ent uroloogid on spekuleerinud, et vähk võib olla seotud kusepõiega. Soome uroloog dr Jukka Sairanen kommenteeris Iltalehtile, et seoses laienenud eesnäärme raviga viiakse läbi põie skaneerimine. See tähendab, et kui patsiendil oleks põies muutused, tuleksid need eesnäärme uuringu käigus ilmsiks. Kusepõies leitud muutus võib tähendada põievähki. Kuna infot, milliseid uuringuid kuningale tehti, pole, ei saa ka Charlesi vähivormi kohta mingeid järeldusi teha.