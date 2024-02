Kogemuslugu I Kuidas CBD-kapslid aitasid taastuda reisiväsimusest

Pärast kapslite tarvitamist märkasin juba paari päeva möödudes, et mu unerütm hakkas paika loksuma. Mulle tundus uskumatu, et nägin nii kiiresti oma enesetundes arvestatavat mõju. Hommikuti ei olnud enam väsimust ja pea oli selge. Päev möödus energiliselt ja tundsin, et suudan vastu asuta kõigele, mis päeva jooksul ette võib tulla. Õhtuti uinusin kiiresti ja uni oli sügav. Olen alati olnud üsna kehv magaja ja öö jooksul korduvalt ärganud. Need ajad on aga minu jaoks nüüd möödas.

Nii otsustasingi pärast paaripäevast kannatamist proovida CBD-õli. Olin sellest varem palju head kuulnud, kuid ei uskunud esialgu, et see ka mind tõesti aidata võib. Otsustasin proovida just H Dropi CBD-kapsleid, sest need tundusid mulle kõige mugavam lahendus. Kapslites on kindel kogus õli ja ise ei pea millegi pärast muretsema.

Hiljutiselt pikemalt soojamaareisilt naastes avastasin, et mul on tekkinud reisijärgne unehäire ja selle tagajärjel ka ärevus. Olen ka varem pidanud ärevusega silmitsi seisma, kuid ei olnud siiamaani täpselt suutnud tuvastada, miks see tekib. Kui ajavööndivahetuse väsimus ja puhkusejärgne stress kohale jõudsid ning ööuni seetõttu pea olematuks muutus, sain aru, et korralik uni on see, mis ärevust kontrolli all aitab hoida.

Kui aga CBD kasutamise eesmärgiks on leevendada ärevust ja unetust, soovitame alustada 15% Calm After Stormiga. Kui olete juba kogenud kasutaja, siis soovitame samuti kas 15% õli või 30% õli Wonderful Life. Meil on olemas ka spetsiaalselt unetusele mõeldud õli Counting sheep (10% + CBD + CBN + melatoniin). Samuti pakume 10 mg kapsleid Sixty Breaths ja 25 mg kapsleid Sixty Moments.

H Drop pakub erineva kontsentratsiooniga (5–30%) õlisid. CBD mõju on individuaalne, seega soovitame esmakordsetel tarbijatel alustada 5% õliga Joy of Spring või 15% õliga Calm After Storm.

CBD-d kasutatakse kõige sagedamini kroonilise valu, ärevuse, põletiku ja unetuse raviks. Peale selle on leitud kindlaid tõendeid, et CBD võib aidata krampide all kannatavaid patsiente. 2018. aastal kiitis USA toidu- ja ravimiamet (FDA) heaks esimese CBD-d sisaldava retseptiravimi epilepsia raviks. CBD positiivsete toimete kohta on kirjutatud teadustöid ja selle ohutust on kinnitanud ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). Sellegipoolest soovitavad CBD müüjad oma arstiga nõu pidada, eriti kui tarbitakse samal ajal muid ravimeid.

CBD ei sisalda tetrahüdrokannabinooli (THC), nn peo- või ravikanepis leiduvat psühhoaktiivset koostisosa, mis tekitab uimasolekut. „Levinud on eksiarvamus, et CBD ja meditsiiniline kanep on sama asi, kuid see pole nii,“ on öelnud Cedars-Sinai epilepsiaprogrammi direktor dr Jeffrey Chung. „CBD üksi ei ole psühhoaktiivne.“

Tasub aga meeles hoida, et CBD mõju võib olla individuaalne. Minu kogemus CBD-kapslitega oli positiivne ja tundsin, et see aitas taastada mu unerütmi pärast puhkust. Sel perioodil liikusin ka palju värskes õhus, külastasin jõusaali ning sõin igal toidukorral värskeid puu- ja köögivilju või jõin smuutit. Enne tarvitamist koos teiste ravimitega soovitan kindlasti konsulteerida eksperdiga.

Õlidel on naturaalne kanepi- või apelsinimaitse. Õli ja kapslite vahe peitub selles, et õli annust annab muuta, kapslid aga sisaldavad kindlat kogust CBD-d. Õli toime on kiirem, selle mõju võib tunda juba 15 minuti jooksul, kapslite mõju ilmneb aga umbes tunni pärast ning püsib kauem.

NB! H Drop ja meie tooted ei ole ette nähtud ühegi haiguse ravimiseks, leevendamiseks ega ärahoidmiseks. Meie soov on suurendada teadlikkust ravimtaimedest, millel on potentsiaal paljusid aidata.

