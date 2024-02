Täna on rahvusvaheline kondoomipäev! Need on olulised põhitõed, mille vastu kiputakse kondoome kasutades eksima

Linda Kliiniku juhi Kristiina Vainomäe sõnul on noorte seksuaalharidusse panustamine võtmetähtsusega ja oluline on tagada noortele kondoomide kättesaadavus, sh mõistlik hind. „Enda ja partneri tervise kaitsmine on tähtsam kui kondoomi ostmisega seotud valehäbi,“ sõnas ta.

Olulised põhitõed kondoomi kasutamisel

Kondoomide puhul toob ta esile ka mõned põhitõed, mille vastu kipuvad eksima igas vanuses inimesed. „Väga oluline on kondoomide puhul meeles pidada, et ka neil on aegumistähtajad, mida tasuks kontrollida. Mitu aastat rahakotis olnud kondoom ei pruugi enam olla kasutamiskõlblik,“ sõnab Vainomäe. „Seda enam, et rahakotis ei soovita me kondoomi üldse kanda, sest see võib hõõrduda ja pakend puruneda.“ Kondoome ei tasu hoida ka suure valguse ja kuuma käes. Kindlasti ei tohi kasutada ühte kondoomi mitu korda.