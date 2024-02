Pane kaaslane endasse armuma! Need 36 küsimust loovad juba esimesel kohtingul tõelise sideme. Ka pikaajaline suhe lööb särama

Inimestel on elus erinevad eesmärgid ja soovid, ent üks on pea kõigil sama: soov leida suur armastus. Tõeline armastus on alati võrdselt kahepoolne. Kas on võimalik õppida kunsti, mis paneb teise sinusse armuma, nii et võiksite käsikäes päikeseloojangusse jalutada, teades, et see on liit terveks eluks?