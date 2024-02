PREMIO kontseptsioon ja portfell – uue põlvkonna tipp-preparaadid!

Kui terviseprobleemid on muutumas väga tõsiseks, peab kindlasti saama arstlikku nõu spetsiifiliste ravimite kasutamiseks. Paraku on lisaks positiivsusele siin ka rida potentsiaalseid kõrvaltoimeid. Kui aga terviseprobleemid pole veel muutunud arstlikku nõu vajavaks või soovitakse nende kujunemise võimalust vähendada, tuleb arvesse ka preparaatide kasutamine, mida hetkel klassifitseeritakse paraku veel väga üldise ja ebamäärase toidulisandite nimetuse alla. Oleks vaja mõista aga seda, et tuntud nimed (kurkumiin, kvertsetiin, resveratrool jne) käivad vana põlvkonna preparaatide kohta, mille kasutamisest kasu ei ole. Põhjusi, miks see nii on, on terve rida. Näiteks väga madal või olematu imendumine, organismis ei tõuse toimeks vajalikku bioaktiivset taset või selle konkreetse preparaadiga pole tehtud kliinilisi ega teadusuuringuid, mis on ka avaldatud rahvusvahelistes teadusajakirjades. Puudub ka garantii, et ostetud toidulisand sisaldab toimeainet piisavalt või pole see sellises vormis, mida teile kinnitatakse, jne.