Kuidas ergutada oma keha tootma õnnehormoone, et vabaneda pidevast masendusest ja apaatiast? Rootsi õppejõud kirjutas kehakeemiast raamatu

Kindlasti oled kuulnud nii õnnehormoonidest kui stressihormoonidest ja sellest, et need ained mängivad suurt rolli meie emotsioonides ja tunnetes. Rootsi õppejõud ja rahvusvaheliselt tuntud koolitaja David JP Phillips on lahti muukinud saladused, kuidas neid keha poolt toodetavaid ained, ja seeläbi ka oma enesetunnet, ise soovitud suunas mõjutada saad.