MEESTELE | Pesu pärast seksi? Kas raseerimine on hea või mitte? Kuidas kontrollida munandeid? Uroloog vastab intiimhügieeni küsimustele

Kas kõik on seal ikka kasitud ja korras?

„Pikas perspektiivis viib halb hügieen mitmete probleemideni,“ ütleb uroloogia arst-resident Markus Kiili. Vähene pesemine soodustab smegma ja surnud naharakkude kogunemist eesnaha alla, tekitades hea kasvukeskkonna bakteritele ja seentele. See võib põhjustada sugutiluki ja eesnaha põletikku ning seeläbi ebameeldivaid sümptomeid nagu ärritus, punetus ja valu. Kergematel juhtudel on see pesemisega lahendatav probleem, kuid raskematel juhtudel võib olla vajalik pöörduda meestearsti vastuvõtule sobiva ravi määramiseks.