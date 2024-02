10 TERVISEKÜSIMUST | Mihkel Raud: mul on täiesti tõupuhas toitumishäire ja sealt kõik minu patud alguse saavad

Väga tervislikuks! Muidugi võib alati olla tublim, aga üldiselt jälgin väga, mida söön ja kuidas liigun. Olen väga terviseteadlik ja hoian end terviseteemadega kursis. Loomulikult on mul ka hetki, mil libastun ja elustiil pole kõige tervislikum, aga ma tean, et pean elama tervislikult, ja olen selle heaks ka palju ära teinud.

Millised on senised suuremad õppetunnid, mis on pannud sind tegema tervislikumaid valikuid?

Eks need ole klassikalised ja neist on omajagu aega juba möödas. Esimesena tuleb meelde kord, kui rääkisin arstiga, kes mulle liiga roosilist tulevikku ei prognoosinud, juhul kui ma oma elustiilis midagi otsustavat ei muuda. Sellest on nüüdseks möödas vist juba 15 aastat. Ja loomulikult enesetunde küsimus ja teadlikkuse teke – sinu töövõime, sinu ideede kvaliteet, kõik, mida sa endast inimesena kujutad, sõltub sellest, milline on sinu tervis.