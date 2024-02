KUULA | Kui unistused purunevad. Piret Järvis-Milder: mind on see praktika palju aidanud, ka väga rasketel hetkedel

Täna on Piret kahe väikese lapse – Milli ja Maxi – ema. Esimese raseduse katkemine pani teda aga elule teistmoodi vaatama. „Kõige suurem õppetund on see, et miski siin maailmas pole iseenesestmõistetav. Sa võid ju tahta, aga kõik ei lähe alati nii nagu sa tahad,“ tõdeb ta.