Kui silmad petavad. Mis võib põhjustada ajutist nägemise halvenemist ja mida selle vastu ette võtta?

Laura ei oleks kunagi arvanud, et stress võib tekitada nägemishäireid. Möödunud aasta lõpus märkas ta, et ühe silma nägemisteravus järjest halvenes. „Läksin paanikasse, sest nägemine läks ühest silmast väga uduseks. Jõudsin mõelda algavale insuldile ja ajukasvajale,“ meenutab ta ühe pingelisema töönädala lõppu. Aasta varem oli ta teinud läbi põhjaliku silmakontrolli ja saanud uued prillid. Laura ei uskunud, et asi on lihtsalt nägemise halvenemises.