Märka neid 15 märki enesetundes! Millised muutused võivad kehas toimuda, kui veresuhkur on kõrge ja millised siis, kui see on madal?

Meie veresuhkru tase on päeva jooksul muutumises. Kui oleme näljased, meie veresuhkur enamasti langeb ja süües tõuseb taas. Küll aga mõjutab veresuhkru kõikumine meie tervist mitmel moel ja sellepärast tuleks veresuhkru tase hoida päeva jooksul võimalikult stabiilsena. Siin on mõned muutused, mis võivad kehas toimuda, kui veresuhkur on kõrge ja vastupidiselt madal.