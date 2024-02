INTERVJUU | Kehaaugustamine on popim kui eales varem. Moesuunad, ohud ja muu, mida pead teadma, enne kui lased body piercing’u teha

Body piercing’u teema on jõudnud ka kodustesse väitlussõdadesse minu teismelise tütrega, kes teatab, et tema stiil nõuab nii helix’it kui ka industrial’i ja suveks on suur unistus saada nabaneet. Mul ei jää muud üle kui viia end kehaaugustamise teemadega põhjalikult kurssi. Pöördun oma ala parimate poole ja palun end valgustada.



Sandra Scarlets on professionaalne kehaaugustaja olnud juba 15 aastat, ta tegutseb Eesti ühes mainekamas piercing’u-salongis Alternadiiva. Pärast vestlust Sandraga olen oma piercing’u-lummusesse sattunud tütrega dispuutide pidamiseks relvastatud erialateadmistega, millele ka jonnakas tiiner vastu vaielda ei jaksa.



„Mul on vapustav töö,“ kiidab Sandra oma augustajaametit, „nii kift, et saad sellise väikse asjaga inimese nii rõõmsaks teha.“ Kuigi enamasti on piercing’u-profi töö tulvil positiivseid emotsioone, on sellel ka omad õrnemad tahud. „Meie töö üks aspekt on ka see, et pead olema hästi empaatiline ja diskreetne. Nii nendega, kes on vaimses mõttes väga heas kohas, kui ka nendega, kes on hapramad,“ räägib elurõõmust pulbitsev ja päikesena särav Sandra, kes kuuleb oma klientidega tegeledes ka palju äärmiselt isiklikke ja raskeid lugusid.