Miks osad suudavad piiri pidada ja teised mitte? 10 märki, et sul on sõltuvuste tekkimisele altim isikutüüp

Inimesed on erinevad. Mõni võib olla probleemideta peosuitsetaja, keda vabal ajal sigaretid üldse ei ahvatle. Teine jääb ainuüksi suitsu proovimisest sõltuvusse, millest on keeruline välja murda. Siin on märgid, mis viitavad, et võid olla loomu poolest sõltuvustele vastuvõtlikum.