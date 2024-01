Et perearstid maapiirkondadest ei kaoks: kuidas saavad kohalikud omavalitsused toetada perearste?

Mõttekoda Praxis on 2021. aastal valminud teemakohases analüüsis leidnud, et selleks, et omavalitsused oleksid motiveeritud ja suutlikud senisest enam perearste toetama nii infrastruktuuri kui ka juriidilise poolega, on vaja töötada välja osapoolte ootustele ja vajadustele vastav rahastusmudel või toetusmeede. See hõlmaks kõike, alustades näiteks tervisekeskuse loomisest ja lõpetades sotsiaalteenuste integreerimisega. Piisava paindlikkuse ja osapoolte vajaduste rahuldamise tagamiseks on oluline, et võimalik meede disainitaks koos omavalitsuste ja perearstidega. Muu hulgas võiks toetusmeetme kaudu rahastada ka muid kohapõhiseid tegevusi, nagu näiteks elukoha tagamine.