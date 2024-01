„Peab, mu lastel on ema vaja.“ Eesti naised avaldavad põhjused, miks nemad emakakaelavähi sõeluuringus osalevad

Kõikidest naistel diagnoositud vähkidest on emakakaelavähk Euroopas sageduselt teine ning maailmas neljas vähipaige. Eestis diagnoositakse emakakaelavähk igal aastal umbes 150 naisel ning keskmiseks haigestunute vanuseks on 45–60 aastat. Arvestades asjaolu, et tegemist on ennetatava haigusega, on haigestunute arv liialt suur ning vähi avastamise vanus kõrge.