ONLINE-INTERVJUU | Kuidas pikendada lähedase digiretsepti? Millal peaks saatekirja tegema eriarst? Perearst vastab lugejate küsimustele

Perearstiga polegi võimalik kokku saada, sest õde on tõkkepuuna ees. Kuidas pääseda ikkagi perearsti visiidile?

Pereõde ei ole kindlasti tõkkepuu inimese ja arsti vahel, vaid pereõde on tervishoiuspetsialist, kes annab terviseabi. Pereõed oskavad ja lahendavad ägedaid tervisemuresid, teevad triaaži pöördumiste korral, et tagada kõikidele inimestele vajaminev arstiabi. Nii nagu paarkümmend aastat tagasi nimetati perearsti tõkkepuuks või takistuseks edasisuunamisel – nüüd on aeg tõestanud, et perearstid lahendavad suure hulga muresid esmatasandil. Sama on ka pereõdedega – nad on iseseisvad spetsialistid, kes on pädevad lahendama tervisemuresid, vajaduse korral konsulteerides arstiga. Sugugi iga mure ei vaja edastamist arstile, vaid perearstikeskuse teised spetsialistid saavad nende lahendamisega suurepäraselt hakkama. Tervisekeskuses toimib kogu meeskond ühtse tervikuna, tagades õige abi õigel ajast õigest kohast.