Läbipõlemist kogenud tippjuht Kaie: „Nautisin oma tööd, aga samal ajal tabasid mind pidevalt ärevushood.“

Kuigi räägitakse liigsest tööstressist ja tööga enese läbi põletamisest, võib läbipõlemiseni viia igasugune liigne stress.

Aina enam avastavad naised, et nende kanda on suur osa kodusest emotsionaalsest pagasist. Naised võtavad vastutuse selle eest, et kodu on heas korras, et laste vajadused on kaetud, abikaasa on hoitud ning vanemad hoolitsetud. Lisaks on kuskil seal kohustuste nimekirjas ka töö ning ridade vahele on unustatud mina ise.

Kui iseenda vajadused unarusse jätta, on tulemuseks läbipõlemine „Töötasin mitu aastat ilma puhkust võtmata ning kogu oma vähese vaba aja pühendasin oma lähedastele. Kaks aastat rööprähklemist ja tulemuseks oli läbipõlemine. Tundsin, et mind tiriti igas suunas ning ma ei saanud enam aru, kes olen mina kõige selle keskel. Päevad muudkui möödusid, aastad tulid ja läksid, aga ma ei tunnetanud enam oma kohalolekut. Elu lihtsalt kulges ja mina etendasin justkui kõrvalosatäitja rolli.“ Maris (33)

Kas ma olen läbipõlenud?

Kõik me tunneme aeg-ajalt, et elu on liialt koormav. On normaalne tunda end vahel väsinuna ja tüdinuna. Kuidas siis ikkagi ära tunda, et sind on tabanud läbipõlemine?

Läbipõlemist defineeritakse läbi 3 komponendi.

Emotsionaalne kurnatus – väsimus, mis tuleb teiste eest hoolitsemisest.

Depersonalisatsioon – empaatiast, hoolimisest ja kaastundest „tühjaks jooksmine“.

Vähenenud saavutuse tunne – tunne, et ükski tegevus, mida teeme, ei loo erinevust ega panusta.

Küsimused, mis aitavad mõista, kas oled läbipõlenud.

Kas töö, mis kunagi sind sütitas, on nüüd pigem koorem?

Kas töötad rohkem, aga naudid vähem?

Kas tunned, et kaotad ka iseenda, kui kaotad oma töö?

Kas tundub, et elu juhib sind, mitte sina elu?

Kas oled nii kurnatud, et ei saa magada?

Kas tunned, et sinult nõutakse rohkem, kui sa suudad anda?

Kas oled kaotanud oma huumorimeele?

Kas sulle tundub, et tööl ei ole lõppu?

Kas oled kergesti ärrituv?

Kuigi läbipõlemise sümptomid avalduvad inimestel erinevalt, annavad need küsimused indikatsiooni, kas peaksid rohkem iseendaga tegelema.

Kui vastasid mõnele neist küsimustest jaatavalt, annab see sulle hea vihje selle kohta, millises seisus on sinu vaimne heaolu. Nendele küsimustele jaatavalt vastamine viitab liigsele stressile, läbipõlemisele või läbipõlemisele lähedal olevale seisundile.

Olin asjatult kibe ja tõre „Mingi aeg olin röörähklemises edukas. Tegin tööl kõikvõimalikud ülesanded ja rahuldasin lähedaste vajadused. Üks hetk sai aga jaks lihtsalt otsa ja siis muutus isegi e-kirja avamine raskeks. Olin oma kolleegidega asjatult kibe ja tõre.“ Maris (33)

Miks me põleme läbi?

Meie elud on keerukad ja mitmetahulised. Kõigil meist on pere, töö, kodu ja hobid. Vahel on töökohti palju, teinekord vajavad lähedased rohkem hoolt ning juhtub, et hobideks ei leiagi jaksu või aega.