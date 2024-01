Kas vein säästab peavalust ja kohv teeb enesetunde paremaks? 12 kahtlast pohmellimüüti

FAKT: Kõva pummeldamine paneb kesknärvisüsteemi tõsise löögi alla. See kõigutab kõvasti ajukeemiat, tuues kaasa peapöörituse, iivelduse ning saadab pidulise alatasa vetsu vahet jooksma, mis lõpeb tavaliselt dehüdreerumise ehk organismi vedelikupuudusega. Kättemaks jõuab kohale aga hommikul, kui saabub kõikide peavalude ema, täielik kurnatus, suukuivus ja põrguralli sisikonnas. Immuunsüsteem on pohmelli poolt 24 tunniks nokauti löödud.

Müüt: Pohmell ei tee sugudel vahet

FAKT: Tüdrukute õhtu linnapeal ei tähenda, et võib tasuta kokteilide kummutamisega hoogu minna. Kui mees ja naine joovad ära sama koguse alkoholi, on naisel pohmelli saamise risk alati kõrgem. Põhjus peitub selles, et meestel on kehas vee osakaal suurem, mis aitab alkoholi organismis lahustada. Sama alkoholikoguse puhul satub naisel vereringesse rohkem promille kui mehel.