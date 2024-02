KUULA | „Natukene opioidi ja lisaks kokaiini.“ Psühhiaater Kaiti Redlich kirjeldab edukalt igapäevaeluga toimetuleva sõltlase narkomenüüd

Paljud kujutavad sõltlast ette kui kedagi, kes põhiliselt liigub Kopli kandis. „Tegelikult ei ole see nii. Nad on meie keskel, igal pool, ka meie töökohtades. See sõltuvus ei pruugi veel välja paista,“ tõdeb psühhiaater. Oma Soome praktikast teab ta patsiente, kes on aastakümneid töötanud kõrgetel kohtadel. Nende igapäevaelu juurde käivad opioidid ja kokaiin. Peamine põhjus, miks asendusravi soovitakse, on see, et tahetakse vabaneda taagast, mida kujutab endast ainete hankimine. Redlich kirjeldab sellest tulevat painet: „Teadmine, et sa teed kogu aeg midagi sellist, mis on keelatud, on väga rõhuv.“