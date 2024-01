Alkoholisurm niidab aina enam Eesti naisi – regulaarne alkoholitarvitamine on suurem kõrgharidusega naiste hulgas

Naiste alkoholist tingitud haigustesse suremus on viimase 20 aasta jooksul olnud pidevas languses. Muutus tekkis aga alates 2017–2018 aastast, kui suremus on suurenenud 12 protsenti aastas. Naiste alkoholitarvitamise ja sellest tingitud surmade tõttu on murelikud ka britid. Suurbritannias on surmade arv suurenenud viimasel viiel aastal 37 protsenti, kirjutab The Independent.