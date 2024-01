Kas pidev tähelepanu hajumine on märk ATH-st? Psühhiaater selgitab, kas see võib avalduda ka alles täiskasvanueas

Meie igapäevaelu iseloomustab informatsiooni ja väliste stiimulite rohkus. Saame pidevalt e-kirju, teavitusi ja sõnumeid ning igale küsimusele on võimalik otsida vastuseid mõne näpuvajutusega. Soositud on korraga nii individualism kui ka võrdväärne saavutus teistega, ja seda igas eluvaldkonnas – töös, õppimises, pereelus. Koormus ajule on suur ning seetõttu on ka loomulik, et aju oskab enda väsimisest meile märku anda.