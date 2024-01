Häbened oma taljet ja kipud igal võimalusel kõhtu sisse tõmbama? Mis on liivakellasündroom ja millist kahju see tervisele võib põhjustada

Liivakellasündroom ei ole meditsiiniline termin, aga selle teket seostatakse mitme põhjusega. Näiteks võib seda põhjustada mõni kaasasündinud terviseseisund, mille tõttu ei ole kõhulihased täielikult välja arenenud. Ka halb rüht on üks riskitegureid, mis viib lülisamba normaalsest kõverusest välja, tekitades kõhulihastes pingeid. Põhjus võib olla ka pikaajaline kõhupiirkonna valu, mille tõttu kõhulihaseid tahtlikult pingutatakse või need ise kokku tõmbuvad, et valu leevendada. Eraldi mure on kõhu sissetõmbamine saledamana paistmise eesmärgil.