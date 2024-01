„Vaeseke on näost valge ja väriseb nagu haavaleht.“ Verevõtuõde ja psühholoog annavad nõu, kuidas verevõtu hirmu leevendada nii lastel kui suurtel

Sageli ei julge just mehed tunnistada, et kardavad verevõttu. Ometi pole see hirm haruldane. „On inimesi, kes istuvad verevõtutooli ja ütlevad kohe, et kardavad. Aga ka neid, kes pärast protseduuri ja proovide edukat võtmist tunnistavad, et asi ei olnudki hirmu väärt, sest kõik oli lihtsalt nii sujuv,“ ütleb SYNLAB Eesti vanemõde Carmel Lukas.