Raske keskenduda ja pea ei võta? Lõvilakk aitab parandada nii fookust kui ka mälu

Kuidas see fookus saavutada?

Lõvilakk ehk lion’s mane toetab aju tööd ja keskendumisvõimet. Uuringud on näidanud, et selle koostisosad aitavad kasvatada närvisünapse ja ajurakke ehk see aitab vanusest tulenevaid aju degeneratsiooniprotsesse pidurdada või isegi ümber pöörata.

Fookus ja energia Shroomwelli lõvilakatoodetes

Lõvilaka suusprei Brain & Focus pakub kiiret ja mugavat viisi selle seene kasulike omaduste nautimiseks. Suusprei vorm võimaldab aktiivainetel kiiresti imenduda, pakkudes selgust ja leevendust stressirohketel hetkedel. Seda on lihtne kasutada ja mugav kaasas kanda – lisaks on sel meeldiv piparmündi maitse.

Lion’s Mane Focus on tervislik asendus energiajookidele. Ole energiline ja fokuseeritud ilma energiajookide negatiivsete kõrvalmõjudeta. Uuringud on näidanud, et lõvilakk aitab taastada sünaptilist funktsioneerimist, parandades õppimisvõimet ja suurendades keskendumisvõimet. Joogi valmistamisel on kasutatud üksnes looduslikke koostisaineid – õuna, ingverit ja mett –, mis koos loovad meeldiva maitseelamuse.