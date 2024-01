Meeste ja naiste vaimse tervise probleemide põhjused on sarnased, sümptomid ja teadlikkus abi otsida aga mitte

Ärevushäirete riski esines kolmanda laine ajal meestel 14,1 protsenti – see on tavaolukorrale kõige sarnasem näitaja, järgmised lained olid rohkem mõjutatud koroonapandeemiast. Siit on näha, et tulemused on üsna stabiilsed ning meestel esines ärevushäireid oluliselt vähem kui naistel (26 protsenti).