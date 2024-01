Kolm olulist põhjust, miks 2024. aastal vabaneda lühinägelikkusest!

Laserprotseduur on keskkonnasäästlik valik

Õnneks kuuleb üha rohkem seda, et silmade laserprotseduuri kasuks otsustatakse ka sellepärast, et tegu on oluliselt keskkonnasäästlikuma lahendusega kui kontaktläätsede või prillide kasutamine.

Kontaktläätsed koosnevad eri tüüpi plastist. Maailmas on umbes 150 miljonit inimest, kes kannavad kontaktläätsi, tekitades sellega hinnanguliselt üle 132 miljoni kilogrammi prügi aastas. Kas teadsid, et plasti lagunemine võib võtta looduses aega kuni 500 aastat? Kahjuks endiselt paljud inimesed ei mõtle sellele ja sealt tuleb ka kurb statistika: umbes 20% kontaktläätsede kandjatest tunnistavad, et lasevad oma kasutatud läätsed WC-potist veega alla. See tähendab aga suurt hulka mikroplasti meie ookeanides, kalade kõhus ja lõpuks meie toidulaual. Kuigi kontaktläätsede taaskasutamiseks ja sorteerimiseks ei ole veel häid lahendusi, on parim lahendus hetkel see, et juba kasutatud kontaktläätsed leiaksid oma tee prügikasti, mitte loodusesse või WC-potti.