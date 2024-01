Ränki tüsistusi põhjustada võivatest angiinidest lõplikult vabaks. Arst kummutab linnalegendi kurgumandliopi kohta

Mõnikord võivad mädakorgid peituda mandlites nii varjatult, et inimene ise sellest midagi ei tea ja põeb kroonilist tonsilliiti, räägib nina-kõrva-kurguarst dr Kristel Kivisild.

Tallinnas elav Eveliis armastab kirglikult murdmaasuusatamist ja talvel väljas olemist. Lausa nii, et on aastaid oma tutvusringkonnale korraldanud suusalaagreid nii Eestis kui piiri taga. Viisteist aastat tagasi aga oli Eveliis see laps, kes ei veetnud päevi mitte kelgumäel möllates, vaid sall kaela ümber kurgupastille ja kuuma piima neelates. Tema igatalvine kaaslane oli põletav kurguvalu.