TERVISEUUDIS | Äratuskella edasilükkamine võib kaasa tuua ootamatud tervisemõjud

Uuringu tulemused kinnitasid, et äratuskella edasilükkamisest on põhjuseta tehtud kurja juur.

Varasemates uuringutes on leitud, et killustunud uni on halvem variant kui lühike, aga segamatu uni. Veel on leitud, et uinaku tegemine võib aidata heastada unepuudusest tekkivat kahju, mõjudes sellega hästi ka südametervisele. Ent kumbki neist ei ole samasugune nagu hommikune äratuskella edasilükkamine.