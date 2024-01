„Tunne oli selline, nagu oleks tugev pohmell iga päev.“ Noor ema vaevles pikalt veidrate sümptomite käes, tõbi selgus vereproovist

Täpselt nii juhtus kahe lapse ema Dianne Halliskiga, kelle tervis hakkas pealtnäha olematutel põhjustel üles ütlema. Seitse aastat tagasi tütart oodates märkas Dianne, et ta on kuidagi eriliselt väsinud. See oli rampväsimus, mida ei võtnud ära ükskõik kui pikk uni – juba hommikul ärkas naine uimasena, justkui oleks magamisest väsinud. „Tookord ma ei pööranud sellele väga tähelepanu ja panin väsimuse raseduse arvele, sest eks rasedus ka väsitab,“ ütleb ta. Siiski meenutab ta, et väsimus ei olnud ainuke sümptom, vaid ka nahk muutus hästi kuivaks, juukseid langes rohkem välja ja kogu aeg oli külm. Samas kirjutas Dianne need märgid samuti lapseootuse arvele.