Proviisor annab nõu: pikad pühad tulekul – 5 praktilist olukorda, millele saad lahenduse apteegist

Sei tõi välja viis olukorda, mille puhul saab lahenduse apteegist.

Külmetushaiguste ravi

Külmetushaiguste ravi keskendub enamasti sümptomite leevendamisele ning apteegist saab nõu nii erinevate viirushaiguste ja nende sümptomite kohta kui ka ravimite ja palavikualandajate kasutamise, annustamise ning võimalike koos- ja kõrvaltoimete osas.

Viiruse kahtluse korral saab apteegist soetada ka kiirteste tuvastamaks millise viirusega täpsemalt tegu võib olla. Viirushaiguse määramine on oluline, sest kuigi haiguste tunnused võivad olla sarnased, võib ravi olla erinev. Lisaks juba üsna harjumuspäraseks saanud Covid-19 ja gripikiirtestidele on apteekides saadaval ka kiirtestid adeno- ja rotaviiruse tuvastamiseks. Nii rotaviirus kui ka adenoviirus on inimestel ühed peamised nakkusliku kõhuviiruse, kurgupõletiku, bronhiidi või silmapõletiku põhjustajad, eriti lastel ning eakatel.

Südameapteekides on saadaval ka näiteks neliktestid, mis lisaks SARS-CoV-2 ning A- ja B-gripi antigeenidele tuvastavad ka RS-viiruse antigeenid. Kuna jõulupühadel külastatakse sagedasi eakaid vanemaid ja vanavanemaid, kes on gripi- ja Covid-19 viiruse riskigrupis, siis tuleb kasuks sümptomite ilmnemisel teha kiirtest ning positiivse tulemuse korral lükata vanavanemate külastamine edasi, kuniks haigus on möödunud.

Ravimite koosmõju ja kõrvaltoimed