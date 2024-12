Toitumine aju heaks: need toidud ja vitamiinid aitavad mälu erksana hoida

Et meie aju kuni kõrge vanuseni muutustega toime tuleks ja vajalikke uusi seoseid looks, tuleb seda treenida. Nii areneb meie õppimisvõime ja hoiame toimimas ka mälu. Sama tähtis on aga seegi, millega oma aju toidame. Lihtsustatult vajab aju vajalikke vitamiine ja toitaineid ning regulaarset ja piisavat puhkust. Lisaks on vaja tagada aju piisav varustatus hapnikuga. Seda on võimalik saavutada kogu organismi heas vormis ja tervise juures hoides ning tervisehädade riske maandades.