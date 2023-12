Pühad teleka ees. Mida vaadata ja mis tõstab tuju? Milliseid jõulufilme soovitavad filmieksperdid?

„Jõulude ajal oleme tavaliselt Peipsi ääres minu sünnikodus ja aastate jooksul oleme poistega ära vaadanud kõik „Üksinda kodus“ filmid ja eri versioonid Grinchi lugudest,“ jagab kahe poja ema Marianne. Nüüd, kui poisid on juba teismelised ja nende maitse meelelahutuse asjus on erinev, siis kõigile ühtviisi köitva linateose valikuni jõuda polegi enam nii lihtne kui varem, nendib ta. “Selle aasta pühade filmiks jõudsime lõpuks kokkuleppele, et vaatame ära tänavuse suure kassahiti „Barbie“, mida me suvel kinno vaatama ei jõudnud.“

Marianne perel on pikkade koduste pühade aegu plaanis võtta uuesti ette ka keskaja hõnguline Melchiori filmisaaga ja mõned muusikafilmid. Et vanim poeg on suur ansambel Queeni austaja, siis läheb kindlasti kordusvaatamisse „Bohemian Rhapsody“. „Kui veidi otsida, siis leiab ikka midagi, mis sobib koos vaatamiseks nii täiskasvanutele kui tiinekatele. Ja kui ekraani ees veedetud aeg liiga pikaks venib, siis läheme kogu perega järve äärde oma koeraga möllama,“ ütleb Marianne.