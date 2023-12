KUULA | Podcast „Seksuaaltervise ABC“: lapseootuse võlud ja valud ning sünnituseks valmistumine

Lapse kandmine ei leia aset ainult kõhus, vaid ka peas ja südames ning toob kaasa suuri muutusi tulevaste vanemate eludes. Lapse kandmise ajal võib esineda nii vaimseid kui ka füüsilisi muutusi ema organismis – näiteks söögiisu muutused, iiveldus, väsimus ja unisus, kõhu kasvamisega seotud muutused, sh kaalutõus, harv sümptom ei ole ka peavalu. Kuna iga rasedus võib olla totaalselt erinev, tuleb nii endasse kui ka oma kaaslasesse võimalikult mõistvalt ja toetavalt suhtuda ning teineteisega arvestada. Oluline on vältida tugevat stressi ja luua raseduseks turvaline keskkond – kui emal ja isal on hea ning turvaline, on ka lapsel ressurssi hästi areneda. Kui ema keha on stressis, võib see last nii biokeemiliselt kui ka käitumuslikult mõjutada. Tasub võtta aega iseendale ja paarisuhtele ning protsessi nautida ja tunnetada.