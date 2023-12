KUULA | Seksuaaltervise ABC podcast: lapse saamine on nagu tore takistusrada, kus ei aita muu kui huumor

Lisaks vaimsele ettevalmistamisele on väga oluline mõelda ka finantsilistele võimalustele. Lapse saamise juures tuleks tegelikkuses arvestada sellega, et juhul, kui elutee peaks lapsevanemad tulevikus lahku viima, saaksid mõlemad vanemad ka üksinda lapse kasvatamisega hakkama. Hea nipp on näiteks lapsele meelerahufondi loomine, kuhu mõlemad panustavad, ning ka ühise rahatagavara loomine, mis aitab katta üldiseid kulutusi.

Elu lastega ei tasu idealiseerida, vaid suhelda oma sõprade või end ümbritsevate inimestega, kes juba on lapsevanemad ning rääkida emotsioonidest avatud kaartidega. Samuti tuleks kaardistada oma turvavõrgustik, kes tulevikus lapse kasvatamisel abiks ja toeks on. Varakult võiks mõelda ka lapsehoidja peale, sest kuigi laps vajab palju hoolt, armastust ja tähelepanu, ei tohiks vanemad selle varjus omavahelisel suhtel hääbuda lasta – laps tunneb end õnnelikult siis, kui tema vanemad on õnnelikud.

Sageli kipuvad aga rasestumisteekonnal ette tulema probleemid ning seetõttu tasub vaadata otsa oma tingimustele – kas on olemas turvaline keskkond, kus end lõdvaks lasta ja puhata, kas keha on värske ja valmis last kandma ning kas laps on mõlema partneri reaalne soov. Oma keha viljakuse hindamiseks on võimalik teha ka mitmeid analüüse nii mehel kui ka naisel ning samuti saab oma vaimset heaolu ja valmisolekut hinnata testidega leheküljel peaasi.ee. Noorte nõustamiskeskuses on kõigile kuni 26-aastastele protseduurid tasuta ning järjekorrad on lühikesed.