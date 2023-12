Mida teadus suitsetamisest loobumise kohta ütleb?

Apteegitooted suitsetamisest loobumiseks

Esimestena jõudsid apteekidesse nikotiininätsud. Mõne aastaga valik suurenes, lisandusid nikotiiniplaastrid ning nikotiiniga losengid, keelealused tabletid, suuõõne- ja ninaspreid. Valikus on erineva nikotiinisisaldusega variante. Suukaudselt kasutatavaid tooteid on erineva maitsega, nt mündi, metsamarja või apelsini maitsega. Tegemist on käsimüügiravimitega ja neid müüakse vaid apteekides.

Täiendavalt on loodud ka mitmesuguseid suitsetamisest loobumist toetavaid retseptiravimeid. Kuigi neid on üle maailma erinevaid, siis enamasti on riikides saadaval vaid üks või kaks valikut. Eestis on saadaval kaks erinevat suitsetamisest loobumise retseptiravimit, mille toimeained on vastavalt varenikliin või bupropioon. Retsepti suitsetamisest loobumist toetava ravimi ostmiseks kirjutab välja suitsetamisest loobumise nõustaja või perearst.

Alternatiivsed tooted suitsetamisest loobumise vahendina

Tubakat tarvitatakse maailma eri paigus ka teisiti kui suitsetades. Seetõttu leidub endisi suitsetajaid, kes on suitsetamise maha jätnud nõnda, et hakanud kasutama hoopis suitsuvaba tubakatoodet. Rootsis on levinud näiteks tubaka kasutamine snus’i ehk mokatubaka kujul ning teadlased on tuvastanud, et paljud rootslased on suitsetamisest loobunud snus’i abil. Seetõttu on ka Rootsi kõige lähemal saamaks esimeseks suitsuvabaks riigiks maailmas. See on riik, kus suitsetajad moodustavad 5% või vähem elanikkonnast.