E-vedelik – rohkem nagu kissell või supp?

Kuidas tagatakse toodete ohutus?

Paljude ainete ja ühendite kohta on Euroopa Liidus kehtestatud piirmäärad, millest rohkem ei tohi toode neid sisaldada. Seda jälgitakse ka e-vedelike ja nende kuumutamisel tekkiva auru kontrollimisel. Kui Euroopa Liidu poolt akrediteeritud laboris läbi viidud uuringu käigus selgub, et e-vedelikus või aurus on mõnda ainet või ühendeid lubatust enam, siis seda e-vedelikku Euroopa Liidus müügile ei lubata.

Propüleenglükool

Propüleenglükool (PG) on üks kahest peamisest e-vedeliku komponendist ja selleks on mitmeid põhjuseid. Esiteks seob see omavahel kokku erinevad e-vedeliku komponendid. Teiseks on tegemist hea niiskuse säilitajaga ja seetõttu säilivad e-vedelikud paremini. Kolmandaks, tänu madalale külmumistemperatuurile ei jäätu e-vedelik väiksemate külmakraadidega ja e-sigaretti on võimalik kasutada ka talvisel ajal.