Küberpsühholoog vastab: kas nutiseadmete kasutamine teeb depressiivsemaks ja kust maalt algab nutisõltuvus? Mida ütlevad uuringud

Tartu ülikoolis 2019. aastal psühholoogia erialal vaid 27aastasena doktorikraadi kaitsnud Dmitri Rozgonjuk keskendus Ulmi ülikooli järeldoktorantuuris Saksamaal psühhoinformaatikale. Tema uurimistöö keskmes on olnud nutiseadmete kasutamise mõju inimese mõtlemisele, meeleolule ja käitumisele. Rozgonjuk on öelnud, et nutiseadmed on uus reaalsus ja nende kasutamine ei põhjenda ära suurt osa sellest, miks inimene end õnnetuna tunneb.