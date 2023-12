TERVISEUUDIS | Leiti ravim kokaiinisõltuvuse vastu

Nime Calixcoca kandev vaktsiin on näidanud juba häid tulemusi katsetes loomadega. See käivitab immuunreaktsiooni, mille tulemusena ei teki sõltlasel enam mõnutunnet. Immuunsüsteem hakkab nimelt tootma antikehasid, mis seovad end vereringes kokaiinimolekulidega. Viimased muutuvad selle tagajärjel liiga suureks ega suuda tungida ajuossa, kus muidu järgneks mõnutunnet tekitava dopamiini hoogne vallandumine. Vaktsiin mõjub nii kokaiinile kui ka selle derivaadile, suitsetamiseks loodud kräkile. ​Katsetest rottidega selgus, et Calixcoca kaitseb kokaiini mõju eest ka loodet. Nüüd on jäänud läbida veel viimane faas – testid inimestel.