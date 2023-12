KUULA | Andmehääling: terviseandmete kaitsmisest, andmelekete ennetamisest ja kriitilisest mõtlemisest

Hiljuti kubises meedia Ida-Tallinna Keskhaiglale suunatud admekäsitlusmenetlusest, mida võib pidada illustratiivseks näiteks sellest, kui meditsiiniettevõte ei ole andmete käsitlemist läbi mõelnud. Kaasus tõi andmekaitse olulisuse taas päevakorda ning tõstis nii ettevõtete kui ka töötajate teadlikkust sellest, kui delikaatsed tegelikult isikuandmed on ning sellest, et andmekaitsest ei saa lihtsalt vaikselt mööda hiilida.

Ettevõtete puhul on oluline tagada oma töötajatele turvaline platvorm, kus patsientide isikuandmeid jagada – sotsiaalmeediakanalid turvalise platvormi alla ei kuulu. Samuti tuleks tervishoiu töötajatel meeles pidada, et inimeste andmete jagamine ka sõbrale või tuttavale ei ole põhjendatud ega eetiline. Selleks aga, et oma andmeid kaitsta, saab iga inimene ka üht-teist ise ära teha. Igal patsiendil on õigus valida, missuguse meditsiiniasutusega ta otsustab oma andmeid jagada ning samuti tasub ka arsti kabinetis kriitiliselt mõelda – kas kogu info, mida arst küsib, on tegelikult relevantne või võiks enne kõikide andmete jagamist täpsustavaid lisaküsimusi küsida?